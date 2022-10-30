Влада Словенії передала Україні 28 танків M-55S - ЗМІ

09:22 30 жовтня Київ, Україна

Влада Словенії передала Україні 28 танків M-55S. Про це повідомило місцеве видання 24UR.

За даними медіа, із посиланням на Міноборони Словенії, військова техніка досі перебувала в резерві армії, проте тепер вона посилить оборону України.

Нагадаємо, замість Любляна отримає від Берліна 40 вантажівок. Відповідну угоду підписали раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

Зазначається, що танки було доставлено в Україну через Польщу.

Як повідомлялося, американська влада має намір надати Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн доларів.