Влада Словаччини має намір передати Україні винищувачі МіГ-29

Уряд Словаччини готовий передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29, але з умовою.
Про це повідомляє Business Insider.
Зазначається, що передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією.
Раніше Словаччина мала відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Проте Словаччині було запропоновано лише 15 німецьких танків. На думку міністерства оборони, це нерівносильний обмін, тож запланована угода не відбулася.
Також повідомлялося, що Словаччина подарувала Україні п'ять вертольотів та боєприпаси для Градів.
Зазначається, що передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією.
Раніше Словаччина мала відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Проте Словаччині було запропоновано лише 15 німецьких танків. На думку міністерства оборони, це нерівносильний обмін, тож запланована угода не відбулася.
Також повідомлялося, що Словаччина подарувала Україні п'ять вертольотів та боєприпаси для Градів.
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