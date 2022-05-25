Влада росії вирішила йти нахрапом: жителям Запорізької та Херсонської областей України будуть роздавати громадянство рф

14:24 25 травня Киев, Украина

Глава країни-агресора володимир путін підписав указ про спрощену видачу російського громадянства жителям Запорізької та Херсонської областей.

Новий указ вносить доповнення до тексту документа, яким у квітні 2019 року російська влада спростила набуття громадянства росії для жителів самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Зміни набули чинності.



Влада росії тепер навіть не імітує законність, а просто намагається вкрасти громадян і території, примушуючи перших і окуповуючи другі.