Влада росії вирішила йти нахрапом: жителям Запорізької та Херсонської областей України будуть роздавати громадянство рф

Глава країни-агресора володимир путін підписав указ про спрощену видачу російського громадянства жителям Запорізької та Херсонської областей.
Новий указ вносить доповнення до тексту документа, яким у квітні 2019 року російська влада спростила набуття громадянства росії для жителів самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік". Зміни набули чинності.
Влада росії тепер навіть не імітує законність, а просто намагається вкрасти громадян і території, примушуючи перших і окуповуючи другі.
Влада росії тепер навіть не імітує законність, а просто намагається вкрасти громадян і території, примушуючи перших і окуповуючи другі.
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