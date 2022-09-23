Влада росії планує залучити до війни проти України 1,2 млн мобілізованих - ЗМІ

19:07 23 вересня Київ, Україна

У рамках "часткової" мобілізації влада росії збирається призвати до армії 1,2 мільйона осіб. Наголос буде робитися на мешканців із російських сіл.

Про це в п'ятницю, 23 вересня, повідомляє видання Медуза з посиланням на джерело, близьке до одного з міністерств росії.



Водночас, за даними іншого джерела, близького до керівництва москви, росія планує мобілізувати в москві лише 16 тисяч людей. Тим часом у Санкт-Петербурзі мають намір призвати ще менше – близько 3,2 тисячі росіян.



З обласних центрів, ймовірно, набиратимуть найменше. У той самий час найбільше мобілізують людей саме із сільських районів, оскільки там "немає ЗМІ, опозиції та більша підтримка війни".



У свою чергу спікер кремля дмитро пєсков заперечує інформацію про мобілізацію 1,2 млн осіб.

"Повідомлення про плани призвати 1,2 млн росіян у рамках часткової мобілізації - теж брехня", - заявив пєсков.

Але як ми всі встигли помітити, що заперечує москва, виявляється правдою.