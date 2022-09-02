Влада росії перенесла проведення псевдореферендумів на окупованих територіях

16:25 01 вересня Київ, Україна

Окупаційна влада перенесла проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей України до кінця осені.

Про це 1 вересня повідомило росЗМІ з посиланням на джерела.



Як уточнили співрозмовники видання, починаючи підготовку до референдуму, у кремлі виходили з концепції, що, залежно від військової ситуації, вони можуть пройти "у близькій чи віддаленій перспективі", де під близькою мався на увазі вересень, а під віддаленою - листопад.



При цьому наголошується, що оптимістичний сценарій (референдуми у вересні), швидше за все, не буде реалізований. Однією з головних причин цього є те, що російські війська не вийшли на адміністративні кордони Донецької області.



Як одна з можливих дат звучить 4 листопада (День народної єдності в росії), проте остаточне рішення, як і раніше, залежатиме "від ситуації на фронтах".