Влада Польщі готує третій енергетичний пакет допомоги Україні

Найближчим часом Польща відправить в Україну третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Петр Вавжик.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Петр Вавжик.
За його словами, польські енергетичні компанії організують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектору України.
Він нагадав, що перший пакет надійшов в Україну з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшість допомоги було доставлено на Хмельницьку АЕС.
Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та Міністерство клімату та довкілля.
Вавжик наголосив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня у Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.
Він нагадав, що перший пакет надійшов в Україну з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшість допомоги було доставлено на Хмельницьку АЕС.
Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та Міністерство клімату та довкілля.
Вавжик наголосив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня у Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.
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