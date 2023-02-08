Влада Польщі готує третій енергетичний пакет допомоги Україні

08:59 08 лютого Київ, Україна

Найближчим часом Польща відправить в Україну третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора.



Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Петр Вавжик.

"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України", - зазначив він.

За його словами, польські енергетичні компанії організують постачання в Україну обладнання, необхідного для енергетичного сектору України.



Він нагадав, що перший пакет надійшов в Україну з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшість допомоги було доставлено на Хмельницьку АЕС.



Заступник міністра уточнив, що допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та Міністерство клімату та довкілля.



Вавжик наголосив, що Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. Він також нагадав, що 26 січня у Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме нашій країні відповідну допомогу.