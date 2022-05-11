Влада Нової Зеландії ввела санкції проти російських пропагандистів та відповідальних за кібератаки на Україну

11:24 11 травня Київ, Україна

Санкційний список Нової Зеландії поповнили офіційний представник міноборони росії Ігор Конашенков, начальник головного управління генштабу Ігор Костюков, гендиректор ВДТРК Олег Добродєєв, президент міноборонівського медіахолдингу «Червона зірка» Олексій Піманов та співзасновник новинного сайту NewsFront.



Про це йдеться у зверненні глави Міністерства закордонних справ країни Нанайї Махути, опублікованому на сайті уряду.



З організацій до списку потрапили: 85-й головний центр спеціальної служби головного управління генштабу, який спеціалізується на криптографії, — одного з його співробітників ФБР ще в 2018 році називало підозрюваним у серії «хакерських атак» по всьому світу. Ще один підрозділ генштабу, що поповнив новозеландський список санкцій, головний центр спеціальних технологій у складі головного розвідувального управління, влада США раніше звинувачувала в кібератаках на Грузію. Нарешті, третя нова організація у списку — Агентство інтернет-досліджень, петербурзька фабрика тролів євгена пригожина.



«Поряд із військовим вторгненням росії путін використовує цифровий простір як зброю у своїй жорстокій війні проти України, — йдеться у заяві глави МЗС Нової Зеландії. — Українці зазнають безжальних кібератак з боку росії у спробі ще більше погіршити їхню інфраструктуру та порушити їхнє життя. Наші сьогоднішні санкції вперше спрямовані проти злісної активності росії в кіберпросторі і цим відображають наш намір протистояти путінській агресії у всіх її формах».



Санкції Нової Зеландії передбачають повну заборону на подорожі до країни, заморожування активів, заборону на будь-які взаємодії зі спецслужбами країни та фінансові угоди. Військовим кораблям і літакам росії та білорусі також заборонено заходити у простір країни, а експортовані з росії і рб товари тепер оподатковуються 35 %. Деякий експорт повністю заборонено.