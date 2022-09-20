Влада Москви запропонувала мігрантам йти на війну в Україні, щоб швидше отримати громадянство Росії

16:56 20 вересня Київ, Україна

У Москві відкриють пункт вербування мігрантів для військової служби на території України. В обмін їм обіцяють надати російське громадянство.

Про це повідомляється на сайті мера Москви Сергія Собяніна.

"Уряд Москви розгорне в "Сахарово" повноцінну інфраструктуру сприяння Міноборони Росії в організації надходження на військову службу іноземних громадян", - сказано в повідомленні мера.

Собянін заявив, що після річної служби у лавах російської армії іноземці можуть розраховувати на отримання російського громадянства. Закон, який припускає таку можливість, у вівторок, 20 вересня, ухвалила держдума.

"Відповідно до нього іноземці, які уклали річний контракт про службу в Збройних силах російської федерації, зможуть отримати громадянство без тривалого очікування та інших бюрократичних перешкод", - йдеться на сайті мера Москви.

Раніше для отримання громадянства у спрощеному порядку іноземці мали відслужити за контрактом не менше трьох років.



Міграційний центр "Сахарове", де збираються відкрити пункт вербування, знаходиться на території Нової Москви.. У ньому містяться адміністративно заарештовані іноземні громадяни. В останні роки туди також стали поміщати політичних активістів, які виступали на мітингах через переповненість столичних відділень поліції та ізоляторів.



У другому кварталі 2022 року на заробітки до Росії приїхало 3,12 мільйона трудових мігрантів із Середньої Азії. Найбільше мігрантів прибуло з Узбекистану (1,54 млн осіб) та Таджикистану (953 тисячі).



Раніше росія запустила нову хвилю «міграційної амністії» і відкрила кордони для мігрантів, які вчинили адміністративні правопорушення, щоб допомогти дешевій робочій силі, що падає економіці.