Влада Німеччини розглядає можливість націоналізації німецьких «дочок» «Газпрому» та «Роснафти»

Мінекономіки ФРН розробляє сценарії на випадок припинення постачання російських енергоносіїв. В рамках одного з них розглядається можливість конфіскації або націоналізації активів німецьких дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснефти", розповіли газеті Handelsblatt урядові джерела.
Передумовою для таких обговорень, у яких також бере участь канцлер Олаф Шольц, є побоювання щодо безпеки постачання енергоносіїв до Німеччини.
Федеральний уряд хоче запобігти масовому порушенню енергопостачання у разі виникнення труднощів для цих компаній, які мають системне значення для Німеччини.
Федеральний уряд хоче запобігти масовому порушенню енергопостачання у разі виникнення труднощів для цих компаній, які мають системне значення для Німеччини.
За даними Handelsblatt, йдеться про компанії Gazprom Germania та Rosneft Deutschland. Перша – оператор низки великих німецьких газосховищ, а друга – здійснює у Німеччині операційну діяльність «Роснефти», яка вважається третім за величиною гравцем на місцевому ринку нафтопереробки.
Серед іншого Rosneft Deutschland обслуговує зльоти та посадки в аеропорту Берліна, а також забезпечує паливом автомобілі оперативних служб міста, зазначає газета.
Нагадаємо, раніше уряд Великобританії заявив, що готується тимчасово націоналізувати "дочку" "Газпрому", компанію Gazprom Marketing & Trading Retail, передавши її під "спеціальний режим управління".
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