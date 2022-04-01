Влада Німеччини розглядає можливість націоналізації німецьких «дочок» «Газпрому» та «Роснафти»

08:01 01 квітня Київ, Україна

Мінекономіки ФРН розробляє сценарії на випадок припинення постачання російських енергоносіїв. В рамках одного з них розглядається можливість конфіскації або націоналізації активів німецьких дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснефти", розповіли газеті Handelsblatt урядові джерела.

"Війна в Україні дозволила федеральному Міністерству економіки розробити плани, які були немислимі лише кілька тижнів тому", - зазначає видання.

Передумовою для таких обговорень, у яких також бере участь канцлер Олаф Шольц, є побоювання щодо безпеки постачання енергоносіїв до Німеччини.



Федеральний уряд хоче запобігти масовому порушенню енергопостачання у разі виникнення труднощів для цих компаній, які мають системне значення для Німеччини.

За даними Handelsblatt, йдеться про компанії Gazprom Germania та Rosneft Deutschland. Перша – оператор низки великих німецьких газосховищ, а друга – здійснює у Німеччині операційну діяльність «Роснефти», яка вважається третім за величиною гравцем на місцевому ринку нафтопереробки.



Серед іншого Rosneft Deutschland обслуговує зльоти та посадки в аеропорту Берліна, а також забезпечує паливом автомобілі оперативних служб міста, зазначає газета.