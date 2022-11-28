Влада Бельгії надасть фіндопомогу як підтримку культури України

08:48 28 листопада Київ, Україна

Бельгія виділить 150 тисяч євро допомоги для підтримки української культури та допоможе закладам культури й медіа генераторами.



Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.



За словами Ткаченка, під час візиту глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб до Києва міністри провели екскурсію до Національного художнього музею України та Софії Київської.

"Показали наше мистецтво, пам'ятники історії та архітектури, нашу історію та коріння. Домовилися про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомога у збереженні української культурної спадщини. Бельгія виділяє нам 150 тисяч євро допомоги культурній сфері", - повідомив Ткаченко у Telegram.

Як повідомлялося, офіційний Київ дав згоду на візит до України у складі бельгійської урядової делегації міністра закордонних справ Аджі Лябіб, який до цього не узгоджували через її незаконну поїздку до окупованого Криму ще в ролі журналістки і за яку вона нарешті вибачилася.