Влада Білорусі проводять «зачистки». Люди зникають

«Хіба мало навколо боліт», - зронив якось слова Лукашенка в бесіді з силовиками. Зараз, коли в країні панує повний силовий свавілля, зникнення людей може означати найжахливіше. Як повідомили в опозиційному штабі, вчора був викрадений Віталій Кривко, член Координаційної ради та координатора штабу кандидата Віктора Бабарики. Все сталося в Мінську: невідомі викрали опозиціонера і вивезли в невідомому напрямку.

Відзначається, що автомобіль, в якому пересувався Віталій Кривко, подряпав якийсь інший автомобіль, з-за чого довелося зупинитися, і в цей момент під'їхав мікроавтобус, з якого вибігли невідомі люди. Вони і схопили Кривко та кудись вивезли.

Де зараз знаходиться опозиціонер, намагається з'ясувати його адвокат.

Нагадаємо Кривко - член Координаційної ради опозиції і координатор штабу Віктора Бабарики, який мав намір балотуватися на пост президента Білорусі. Самого Віктора Бабарика затримали коли він повіз здавати підписні листи до виборчої комісії, а пізніше заарештували.

Нагадаємо, минулого тижня в Мінську затримали членів Координаційної ради Сергія Дилевські і Ольгу Ковалькова. Їх звинуватили в організації несанкціонованого мітингу.