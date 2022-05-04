11:41 04 травня Київ, Україна





Під новий пакет обмежень потрапили 75 депутатів державної думи росії, 20 міністрів так званої "ДНР" та 12 міністрів так званої "ЛНР", а також пропагандист володимир соловйов. Персональні санкції забороняють відвідувати Австралію, а їхні активи на її території заморожуються.



Нагадаємо,



Крім того, до списку санкцій потрапили 22 «пропагандисти та дезінформатори», 33 олігархи, бізнесмени та їхні родичі та російські банки. Влада Австралії розширила санкції проти росії. Про це повідомляє сайт уряду країни.Під новий пакет обмежень потрапили 75 депутатів державної думи росії, 20 міністрів так званої "ДНР" та 12 міністрів так званої "ЛНР", а також пропагандист володимир соловйов. Персональні санкції забороняють відвідувати Австралію, а їхні активи на її території заморожуються.Нагадаємо, 14 квітня Австралія ввела санкції проти "Газпрому", РЗ, "Согаза", "Камаза", "Газпромнафти", "Транснафти", "Алроса", "Ростелекому" та ще 6 російських юридичних осіб..Крім того, до списку санкцій потрапили 22 «пропагандисти та дезінформатори», 33 олігархи, бізнесмени та їхні родичі та російські банки.

Австралія серед перших почала вводити санкції проти росії після вторгнення російських військ на територію України 24 лютого. Влада заборонила в'їзд у країну президенту володимиру путіну, міністру закордонних справ сергію лаврову, голові міноборони сергію шойгу, прем'єр-міністру михайлу мішустіну та ін. Загалом у список санкцій потрапили 67 росіян.



Також Австралія заборонила росії імпортувати предмети розкоші з країни, діє заборона на експорт до росії глинозему та алюмінієвих руд. У відповідь росія визнала країну "недружньою". МЗС країни закрило в'їзд до рф прем'єрам Австралії та Нової Зеландії, а також внесло до чорного списку 228 політичних діячів Австралії та 130 політичних діячів Нової Зеландії.

Росія своєю чергою визнала Австралію «недружньою» країною.