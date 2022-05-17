"Влада" анексованого Криму погрожує учасникам Кримської платформи

Росія до такої міри відчуває себе господарем в анексованому Криму, що наважилася погрожувати учасникам міжнародного саміту Кримська платформа, обіцяючи всім "низку хворобливих наслідків". Про це заявив "віцепрем'єр" кримського "уряду", постійний представник Криму при президенті РФ Георгій Мурадов.
Він додав, що державам-учасникам саміту слід "чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в список недружніх нам країн".
На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона на в'їзд на територію Росії.
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