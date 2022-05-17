"Влада" анексованого Криму погрожує учасникам Кримської платформи

12:03 12 серпня Київ, Україна

Росія до такої міри відчуває себе господарем в анексованому Криму, що наважилася погрожувати учасникам міжнародного саміту Кримська платформа, обіцяючи всім "низку хворобливих наслідків". Про це заявив "віцепрем'єр" кримського "уряду", постійний представник Криму при президенті РФ Георгій Мурадов.

"Кримська платформа - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які хворобливі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, оскільки вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди", - сказав Мурадов.

Він додав, що державам-учасникам саміту слід "чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в список недружніх нам країн".

На думку Мурадова, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона на в'їзд на територію Росії.