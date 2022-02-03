Владу закликали внести низку змін до дорожньої карти вступу до НАТО

16:42 31 січень Київ, Україна





Відповідне звернення опубліковано на сторінці аналітичного центру “DeJure”, створеного для сприяння розвитку правовладдя та реформ у сфері правосуддя в Україні.



Підписанти звернення звернулися до президента на підставі статті 10 закону України "Про національну безпеку України", яка, зокрема, передбачає участь громадян у здійсненні цивільного контролю над сектором безпеки та оборони через громадські об'єднання.



Стаття містить гарантію отримання в установленому порядку від державних органів інформації з питань діяльності складових сектору безпеки та оборони, здійснювати дослідження з питань національної безпеки та оборони, публічно презентувати їхні результати, проводити громадську експертизу проєктів законів, рішень, програм, подавати свої висновки та пропозиції розгляду відповідним державним органам.



Автори звернення відзначають агресивну та ультимативну риторику Росії щодо євроатлантичних зусиль та прагнень України. Рада громадського нагляду, до якої входять представники громадянського суспільства, експертних організацій та української діаспори, закликали уряд внести зміни до Річної національної програми 2022 року, зокрема, зосередитися на реформі судів, Конституційного Суду, СБУ та антикорупційних органів.Відповідне звернення опубліковано на сторінці аналітичного центру “DeJure”, створеного для сприяння розвитку правовладдя та реформ у сфері правосуддя в Україні.Підписанти звернення звернулися до президента на підставі статті 10 закону України "Про національну безпеку України", яка, зокрема, передбачає участь громадян у здійсненні цивільного контролю над сектором безпеки та оборони через громадські об'єднання.Стаття містить гарантію отримання в установленому порядку від державних органів інформації з питань діяльності складових сектору безпеки та оборони, здійснювати дослідження з питань національної безпеки та оборони, публічно презентувати їхні результати, проводити громадську експертизу проєктів законів, рішень, програм, подавати свої висновки та пропозиції розгляду відповідним державним органам.Автори звернення відзначають агресивну та ультимативну риторику Росії щодо євроатлантичних зусиль та прагнень України.



"Прискорення руху України до членства в Північноатлантичному Альянсі є найкращою відповіддю на ці загрози" - автори звернення.



Минулорічний саміт



Представники громадськості наголошують, що для цього необхідно переглянути принципи та алгоритм формування річних національних програм, а саме: Минулорічний саміт НАТО вкотре підтвердив для України її дорожню карту руху до альянсу. Річні національні програми під егідою комісії Україна – НАТО (РНП) є ключовим елементом цієї дорожньої карти, який визнав сам альянс. Тому Україна має зробити РНП ефективним інструментом, який наблизить її до отримання плану дій щодо членства в НАТО, йдеться у заяві.Представники громадськості наголошують, що для цього необхідно переглянути принципи та алгоритм формування річних національних програм, а саме:

формувати де-факто РНП відповідно до цілей і завдань, а не за допомогою механічного міжвідомчого узгодження;

зосередитися на невеликій кількості важливих інституційних змін та відмовитися від внесення поточної діяльності міністерств та відомств до РНП;

здійснювати формування РНП у центрі однією командою;

залучити до формування та оцінки РНП представників громадянського суспільства та експертного середовища;

зробити публічним звіт виконання РНП.

Повідомляється, що громадськість сформувала Раду громадського нагляду за виконанням Річної національної програми під егідою комісії Україна – НАТО. Завдання ради – координація зусиль громадянського суспільства щодо контролю, оцінки та допомоги державним інститутам при роботі над річними національними програмами. Для цього наприкінці 2021 року провели експертне опитування про пріоритети для Річної національної програми на 2022 рік.



Під час обговорень та консультацій громадськість визначила пріоритетні пропозиції, що вимагають внесення до проєкту РНП-2022, який має затвердити президент України після 31 січня 2022 року, зокрема:



1. Реформування Служби безпеки України на основі рекомендацій міжнародної дорадчої групи та забезпечення демократичного цивільного нагляду за спеціальними та розвідувальними органами



Масштабна реформа, яка серед іншого передбачає:

позбавлення статусу правоохоронного органу, військового статусу та перетворення на спеціальний контррозвідувальний цивільний орган;

обмеження підслідності СБУ та недопущення дублювання з іншими слідчими органами;

позбавлення функції боротьби з корупцією та економічною злочинністю;

недопущення спроб розширення повноважень СБУ на підставі реформ, спрямованої на відповідь на нові сучасні загрози;

нові принципи відбору та розстановки кадрів, у тому числі очищення від неблагополучних та непрофесійних співробітників та агентури іноземних країн.

Окремим напрямком є створення парламентського комітету Верховної Ради України з нагляду за спеціальними та розвідувальними службами.



2. Реформи забезпечення безперебійної роботи системи антикорупційних органів



Насамперед передбачають обрання директора НАБУ відповідно до вимог законодавства, забезпечення інституційної незалежності САП від Офісу Генпрокурора, гарантоване невтручання когось у розслідування, які проводяться НАБУ та САП, юрисдикцію Вищого антикорупційного суду тощо, деполітизацію підбору та керівника.



3. Реформи судової системи та Конституційного Суду



Для змін у судовій системі пропонується:

оновлення складу Вищої ради правосуддя;

запровадження моніторингу способу життя судді, зокрема, легальності джерел походження коштів та майна;

запровадження кримінальної відповідальності суддів за свавілля під час здійснення правосуддя;

поновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у новому складі, який користується довірою суспільства;

реорганізація мережі місцевих судів до окружних судів та мирових суддів та суду присяжних;

забезпечення незалежного, об'єктивного вирішення спорів із вищими, центральними органами державної влади (зокрема, ліквідація ОАСК);

реформування вищої юридичної освіти для підвищення її якості.

Пропонується ухвалити закон для нової комплексної процедури відбору суддів Конституційного Суду.



У проєкт РНП-2022 пропонують внести, зокрема, реформу в оборонних закупівлях, невідкладні заходи в енергетичній сфері та реформу антимонопольного законодавства.



Відповідно до чинного Положення про річні національні програми, уряд має до 31 січня 2022 року подати проєкт РНП на поточний рік разом із проєктом відповідного указу на підпис президентові України.



Відтак зараз існує юридична можливість внести зазначені вище пропозиції до Річної національної програми 2022 року.



“І для громадянського суспільства, і для міжнародних партнерів важливо бути переконаними, що євроатлантичні наміри влади щирі та спрямовані на результат. Найкращим способом розвіяти можливі сумніви є залучення громадськості до формування та оцінки РНП, а головне – підтвердження гласних декларацій діями за результатами звернень суспільства. Просимо врахувати ці прагнення громадянського суспільства та дати доручення включити зазначені пропозиції до проєкту Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2022 рік”, – йдеться у заяві.



Напередодні президент Володимир Зеленський під час пресконференції з іноземними журналістами 28 січня заявив, що Україна хоче отримати чітку відповідь щодо перспектив членства у Північноатлантичному альянсі.



“Ми хочемо конкретики, нам на що треба розраховувати... Тобто, скажіть причини. Ми не в НАТО, то скажіть, чому ми не в НАТО. Скажіть відверто: ми ніколи не будемо там... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики в нашому сьогоднішньому», – сказав Зеленський і додав, що питання вступу України до НАТО може бути використане як превентивні санкції проти Москви, які зараз розглядає Захід.



В альянсі неодноразово заявляли, що двері для України залишаються відчиненими, але вона має виконати певні вимоги.