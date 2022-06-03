Володимир Зеленський записав відео, присвячене 100 дню війни

13:49 03 червня Київ, Україна

Володимир Зеленський записав відеозвернення разом із прем'єром, головою ОП та учасниками переговорної групи України з рф біля Офісу в урядовому кварталі Києва.

Про це повідомив Зеленський у своєму Instagram.