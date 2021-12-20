Володимир Зеленський виплатить компенсації постраждалим в Луганській області

Володимир Зеленський відвідав Луганську область, де вирують масштабні лісові пожежі. Президент пообіцяв виділити по 300 тисяч гривень родинам, коториепострадалі в цю надзвичайну подію.
Про це глава держави заявив під час брифінгу.
Зеленський додав, що вирішили надати по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила будинок і кожній людині по 20 тисяч гривень для підтримки.
Також президент пообіцяв і компенсації сім'ям загиблих, проте суму не уточнив.
Зеленський зазначив, що вогонь повністю знищив 24 будівлі, 59 - серйозно пошкодив.
Питаннями переселення людей займається глава Луганської облдержадміністрації, додав Зеленський.
За інформацією Зеленського, поки відомо про п'ять жертв в результаті лісових пожеж на Луганщині.
Також президент пообіцяв і компенсації сім'ям загиблих, проте суму не уточнив.
Зеленський зазначив, що вогонь повністю знищив 24 будівлі, 59 - серйозно пошкодив.
Питаннями переселення людей займається глава Луганської облдержадміністрації, додав Зеленський.
За інформацією Зеленського, поки відомо про п'ять жертв в результаті лісових пожеж на Луганщині.
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