Володимир Зеленський виплатить компенсації постраждалим в Луганській області

13:26 08 липень Київ, Україна

Володимир Зеленський відвідав Луганську область, де вирують масштабні лісові пожежі. Президент пообіцяв виділити по 300 тисяч гривень родинам, коториепострадалі в цю надзвичайну подію.

Про це глава держави заявив під час брифінгу.
«Те, що я зараз почув, пропозиція швидко перерахувати 50 млн гривень - вони є в Кабміні - перерахувати на те, щоб допомогти людям ... Потрібно дуже швидко прорахувати і дати компенсації. Тимчасове житло може бути швидко знято тут. Харківська область запропонувала розселити всіх », - розповів він.
Зеленський додав, що вирішили надати по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила будинок і кожній людині по 20 тисяч гривень для підтримки.

Також президент пообіцяв і компенсації сім'ям загиблих, проте суму не уточнив.

Зеленський зазначив, що вогонь повністю знищив 24 будівлі, 59 - серйозно пошкодив.

Питаннями переселення людей займається глава Луганської облдержадміністрації, додав Зеленський.

За інформацією Зеленського, поки відомо про п'ять жертв в результаті лісових пожеж на Луганщині.