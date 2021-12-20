Володимир Зеленський виплатить компенсації постраждалим в Луганській області

13:26 08 липень Київ, Україна

Володимир Зеленський відвідав Луганську область, де вирують масштабні лісові пожежі. Президент пообіцяв виділити по 300 тисяч гривень родинам, коториепострадалі в цю надзвичайну подію.



Про це глава держави заявив під час брифінгу.

«Те, що я зараз почув, пропозиція швидко перерахувати 50 млн гривень - вони є в Кабміні - перерахувати на те, щоб допомогти людям ... Потрібно дуже швидко прорахувати і дати компенсації. Тимчасове житло може бути швидко знято тут. Харківська область запропонувала розселити всіх », - розповів він.

Зеленський додав, що вирішили надати по 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила будинок і кожній людині по 20 тисяч гривень для підтримки.



Також президент пообіцяв і компенсації сім'ям загиблих, проте суму не уточнив.



Зеленський зазначив, що вогонь повністю знищив 24 будівлі, 59 - серйозно пошкодив.



Питаннями переселення людей займається глава Луганської облдержадміністрації, додав Зеленський.



За інформацією Зеленського, поки відомо про п'ять жертв в результаті лісових пожеж на Луганщині.