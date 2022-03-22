Володимир Зеленський очолить "антиковідний" штаб

Голова ВР Дмитро Разумков постановою рекомендував Володимиру Зеленському створити і очолити Нацштаб з протидії біологічним загрозам на тлі поширення COVID-19.
Відповідна постанова була підписана 26 жовтня, про це свідчать дані на сайті парламенту.
Йдеться про проєкт постанови ВР "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії і нових біологічних загроз" (реєстр. №4228), що має на меті надання рекомендацій президенту України про створення Національного штабу протидії біологічним загрозам, з описом конкретних напрямків і завдань координаційної роботи зазначеного штабу з протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19.
Нагадаємо, ВР прийняла цю постанову про заходи протидії поширенню COVID-19 в Україні 20 жовтня.
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