Володимир Зеленський очолить "антиковідний" штаб

18:12 27 жовтня Київ, Україна

Голова ВР Дмитро Разумков постановою рекомендував Володимиру Зеленському створити і очолити Нацштаб з протидії біологічним загрозам на тлі поширення COVID-19.

Відповідна постанова була підписана 26 жовтня, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Йдеться про проєкт постанови ВР "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії і нових біологічних загроз" (реєстр. №4228), що має на меті надання рекомендацій президенту України про створення Національного штабу протидії біологічним загрозам, з описом конкретних напрямків і завдань координаційної роботи зазначеного штабу з протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19.

"Рекомендувати президенту України створити Національний штаб протидії біологічним загрозам і очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, підвищення спроможності національної системи охорони здоров'я, впровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та втілення ефективної стратегії безпеки України в умовах нових глобальних біологічних викликів", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, ВР прийняла цю постанову про заходи протидії поширенню COVID-19 в Україні 20 жовтня.