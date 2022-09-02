Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ ще у трьох областях

14:48 15 серпня Київ, Україна

Указами Володимира Зеленського звільнено глав СБУ Києва та області, Львівської та Тернопільської областей. Укази опубліковано на сайті уряду 15 серпня.



У документі повідомляється про звільнення Сергія Заяця з посади начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області. Також слідом опубліковано указ про призначення на цю посаду Артема Бондаренка, якого Зеленський іншим указом звільнив з посади начальника управління СБУ у Львівській області.



Також Зеленський звільнив Юрія Борейчука з посади начальника управління СБУ у Тернопільській області.





Перед цим Зеленський заявив про можливе звільнення 28 співробітників СБУ.

12 липня президент замінив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

17 липня Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. Після подання про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський звільнив його заступника Володимира Горбенка та замінив кількох голів обласних управлінь СБУ.