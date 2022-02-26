Володимир Зеленський впевнений, що Кремлю не вдасться відновити Радянський Союз

11:17 06 жовтень Київ, Україна

В інтерв'ю європейському виданню Politico Europe Володимир Зеленський висловив тверду позицію щодо підтримки ідеї "русского мира", в якому нібито Україна, Росія і Білорусь повинні бути єдиним народом.



"У Кремлі є бажання повернути назад Радянський Союз. Ми це прекрасно розуміємо. Завжди є два "слабких місця", на яких базується інформаційна політика - це релігія і мова. Ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Є така політика Російської Федерації. Не тільки пан Тихановський, а багато хто говорить, що люди, які говорять російською, повинні об'єднатися під єдиною країною", - сказав Зеленський.



Водночас він підкреслив, що Україна - демократична, ліберальна та унітарна держава. "Державна мова - українська, але у нас, повірте, є російська мова. Багато людей говорять польською, угорською, румунською, болгарською. У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися, і це вже говорили на початку війни, коли окупували Донбас", - зазначив президент.



"Всім здавалося, що, наприклад, у Дніпрі та Дніпропетровській області, де більшість людей розмовляє російською мовою, теж приєднаються до російської політики, до ескалації конфлікту і до розколу в Україні. Це регіон, в якому я народився. І хочу сказати, що там живуть великі патріоти України. Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни", - додав він.



"Повернути відносини, які були між людьми... Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо сьогодні... Людей, які любили, довели до стану, коли вони ненавидять. Ось до чого дійшла ця хибна політика в бажанні повернутися в Радянський Союз. Я впевнений, цього не станеться в будь-якому випадку. Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність", - підкреслив президент.



