Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками церков

07:21 29 квітень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський і керівники ПЦУ, УПЦ і УГКЦ обговорили святкування Великодня в умовах пандемії.
 
Про це повідомляє сайт президента.

У зустрічі взяли участь настоятель Православної церкви України Єпіфаній, настоятель Української православної церкви Онуфрій, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні є контрольованою.
«Ми саме збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі хворих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б послати, щоб не допустити повернення регіонів в «червону» зону після Пасхи, адже це суттєво впливає на громадян і економіку», - зазначив він.
Президент подякував керівникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу в минулому році, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе і своїх близьких.
Володимир Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це - єдиний шлях до подолання пандемії.
«Тому для нас також важливо, щоб люди, які приходять у ваші церкви за допомогою, чули про важливість вакцинації», - підкреслив він.
Настоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних громад. Їхні керівники намагаються зробити все можливе, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було в минулому році; щоб люди зберігали дистанцію і надягали захисні маски.

У той самий час керівники церков відзначили, що в умовах карантину, коли люди відчувають втому, навіть агресію і відчай, духовна опіка також має велике значення.

Президента поінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо «пасхального перемир'я», в якому закликала усіх, хто має відповідні компетенції і владу, відкласти зброю.

Володимир Зеленський також запросив настоятелів на святкування 30-річчя незалежності України і висловив сподівання на проведення спільної молитви за Україну.