Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками церков

07:21 29 квітень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський і керівники ПЦУ , УПЦ і УГКЦ обговорили святкування Великодня в умовах пандемії.

Про це повідомляє сайт президента.



У зустрічі взяли участь настоятель Православної церкви України Єпіфаній, настоятель Української православної церкви Онуфрій, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.



Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні є контрольованою.

«Ми саме збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі хворих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б послати, щоб не допустити повернення регіонів в «червону» зону після Пасхи, адже це суттєво впливає на громадян і економіку», - зазначив він.

Президент подякував керівникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу в минулому році, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе і своїх близьких.

Володимир Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це - єдиний шлях до подолання пандемії.

«Тому для нас також важливо, щоб люди, які приходять у ваші церкви за допомогою, чули про важливість вакцинації», - підкреслив він.