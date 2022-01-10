Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками церков

Президент України Володимир Зеленський і керівники ПЦУ, УПЦ і УГКЦ обговорили святкування Великодня в умовах пандемії.
Про це повідомляє сайт президента.
У зустрічі взяли участь настоятель Православної церкви України Єпіфаній, настоятель Української православної церкви Онуфрій, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні є контрольованою.
У зустрічі взяли участь настоятель Православної церкви України Єпіфаній, настоятель Української православної церкви Онуфрій, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні є контрольованою.
Президент подякував керівникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу в минулому році, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе і своїх близьких.
Володимир Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це - єдиний шлях до подолання пандемії.
Настоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних громад. Їхні керівники намагаються зробити все можливе, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було в минулому році; щоб люди зберігали дистанцію і надягали захисні маски.
У той самий час керівники церков відзначили, що в умовах карантину, коли люди відчувають втому, навіть агресію і відчай, духовна опіка також має велике значення.
Президента поінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо «пасхального перемир'я», в якому закликала усіх, хто має відповідні компетенції і владу, відкласти зброю.
Володимир Зеленський також запросив настоятелів на святкування 30-річчя незалежності України і висловив сподівання на проведення спільної молитви за Україну.
У той самий час керівники церков відзначили, що в умовах карантину, коли люди відчувають втому, навіть агресію і відчай, духовна опіка також має велике значення.
Президента поінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо «пасхального перемир'я», в якому закликала усіх, хто має відповідні компетенції і владу, відкласти зброю.
Володимир Зеленський також запросив настоятелів на святкування 30-річчя незалежності України і висловив сподівання на проведення спільної молитви за Україну.
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