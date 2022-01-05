Володимир Зеленський провів зустріч з представником Німеччини Хайко Маасом

19:01 24 серпень Київ, Україна

Глава України і представник МЗС Німеччини Хайко Маасом , на зустрічі обговорили актуальні питання, такі, як ситуація в Білорусі, нормандський саміт, пандемію коронавируса і безпеку Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Глава Української держави відзначив, що візит Хайко Маасу в Україну саме в День Незалежності є символічним свідченням особливих відносин між Києвом і Берліном ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Зеленський повідомив Маасу про ситуацію з безпекою на Донбасі і висловив подяку за послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності і суверенітету нашої держави.

"Ми вдячні вам особисто, вдячні вашому послу і окремо хочемо подякувати за постійну підтримку пані канцлера Ангелу Меркель. Вона завжди підтримує нас у всіх пріоритетних питань, які у нас є: питання війни на сході, питання Криму, питання нашої територіальної цілісності і суверенітету ", - сказав Зеленський.

Також Президент відзначив прогрес в напрямку встановлення миру на сході України та інші кроки, що наближають проведення чергової зустрічі "Нормандське четвірки" на рівні глав держав.

"Щоб у нас вийшло провести найближчим часом, як можна швидше, зустріч в Нормандське форматі - все підготувати і дійсно просуватися вперед. Зараз дійсно є відчуття, що команди працюють непогано. Як би там не було, але 29 днів немає бойових смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога ", - зазначив Зеленський.

Зі свого боку Хайко Маас висловив надію, що запланована на вересень 2020 роки зустріч міністрів закордонних справ країн - учасниць Нормандського формату надасть додатковий імпульс виконання рішень Паризького саміту "Нормандське четвірки".



Крім того, співрозмовники відзначили близькість позицій двох країн щодо подій в Республіці Білорусь.

"У зв'язку із загрозою другої хвилі пандемії COVID-19 Володимир Зеленський і Хайко Маас також погодилися з необхідністю поглиблення співпраці в боротьбі з недугою. Глава Української держави подякував уряду ФРН за недавнє рішення про надання Україні 18 апаратів ШВЛ ", - йдеться в повідомленні.

Також Хайко Маас погодився з необхідністю збереження санкцій політики ЄС щодо Росії до усунення причин її введення - окупації Автономної Республіки Крим і війни на Донбасі.