Володимир Зеленський провів ротацію послів у декількох країнах

10:58 11 вересень Київ, Україна

Переслідуючи зовнішньополітичні інтереси держави, президент провів невелику ротацію представників України в деяких країнах. У четвер, 10 вересня, Володимир Зеленський підписав укази про звільнення та призначення послів України в кількох країнах. Всі ці укази опубліковані на сайті глави держави.

Так, указом №383/2020 Олександр Горін звільнений з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Корея.

Указом №384/2020 Геннадій Надоленко звільнений з посади надзвичайного та повноважного посла в Державі Ізраїль.

Водночас згідно з указом №385/2020 послом в цій країні призначений Євген Корнійчук.

Крім того, указом №386/2020 Петро Врублевський призначений послом в Республіці Казахстан.

Раніше повідомлялося, що ексглава МЗС України Вадим Пристайко призначений послом в Британії.

А в червні Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура та призначив на цю посаду Вадима Омельченка.