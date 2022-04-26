Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в ЗСУ і ООС

06:32 29 липня Київ, Україна

Вчора Володимир Зеленський зняв з посад начальника Генштабу ЗСУ, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Об'єднаних сил. Таким чином звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Про це повідомляє пресслужба президента.



Тепер Сергій Шаптала призначений начальником Генштабу ЗСУ, Олександр Павлюк - командувачем Об'єднаних сил.



Зеленський акцентує увагу командирів усіх рівнів в ЗСУ, керівників в сфері оборони і в секторі безпеки на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації української армії і стовідсоткової підготовки військових до захисту України в умовах сучасної війни.



"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові повинні бути готові до максимально ефективного виконання завдань в будь-яких умовах", - сказав Зеленський.



За його словами, ефективна взаємодія між командирами і керівниками всіх рівнів є основою для успішного функціонування сфери оборони і сектора безпеки.



"Після проведених ротацій і заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую більш системної роботи і розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку збройних сил в цілому", - підсумував президент.



Нагадаємо, що раніше Зеленський закликав активізувати роботу в ЗСУ. Сфера оборони повинна функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою і без непорозумінь між керівниками, підкреслив президент України.