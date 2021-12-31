Володимир Зеленський прибув в Запоріжжі

16:02 19 серпень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області. Глава держави візьме участь в презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Президент ознайомиться з ходом реалізації в області програми «Велике будівництво».

Також Володимир Зеленський обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через р. Дніпро.

Крім того, Глава держави зустрінеться з ветеранами бойових дій.