17:02 10 грудня Київ, Україна

З 10 до 18 грудня іудеї всього світу відзначають Хануку, це свято щирості, перемоги світла над темрявою, духовності - над сугубим матеріалізмом.

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Шановна єврейська громадо України! Прийміть мої щирі вітання з радісним і повним кращих надій святом - Ханукою", - йдеться в повідомленні.

Так, в пам'ять про знакову для єврейського народу подію більше двох тисячоліть тому, іудеї запалюють у своїх будинках свічки як символ перемоги світла над темрявою, над злом і несправедливістю, а в синагогах звучить молитва подяки Всевишньому.