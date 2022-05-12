Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою
17:02 10 грудня Київ, Україна
З 10 до 18 грудня іудеї всього світу відзначають Хануку, це свято щирості, перемоги світла над темрявою, духовності - над сугубим матеріалізмом.
Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Шановна єврейська громадо України! Прийміть мої щирі вітання з радісним і повним кращих надій святом - Ханукою", - йдеться в повідомленні.
Так, в пам'ять про знакову для єврейського народу подію більше двох тисячоліть тому, іудеї запалюють у своїх будинках свічки як символ перемоги світла над темрявою, над злом і несправедливістю, а в синагогах звучить молитва подяки Всевишньому.
"У ці дні ми ще раз переконуємося: ніщо не здатне подолати бажання народу жити вільно, зберігаючи духовну і національну самобутність. Нехай світло Хануки заповнить кожного вірою в свої сили, додасть впевненості й оптимізму. Бажаю всім благополуччя в будинках, злагоди в родинах та міцного здоров'я", - додається в повідомленні.
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