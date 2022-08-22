Володимир Зеленський попросив про гуманітарну допомогу в Ізраїлі

В ході телефонної розмови між президентом України Владимиров Зеленським і з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, сторони обговорили співпрацю. Українська сторона попросила гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусів.
Також Зеленський привітав Нетаньяху з вступом на посаду.
Про це в понеділок, 25 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
«Вітаю вас з призначенням на посаду прем'єр-міністра і завершенням формування уряду. Вражений вашим політичним майстерністю - історія формування уряду єдності є неймовірною », - зазначив президент України.
Сторони обговорили напрямки подальшої співпраці та домовилися об'єднати зусилля двох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.
«Ізраїль - це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусів », - сказав Зеленський.
Нетаньяху зазначив, що ізраїльський уряд розгляне цей запит України, зазначивши дружніх відносинах двох держав.
Зеленський підкреслив, що Україна і Ізраїль завжди були і надалі залишаться надійними друзями і партнерами.
Він також зазначив, що в умовах пандемії коронавируса підтримка двосторонньої торгівлі має особливо важливе значення для обох країн. Він закликав ізраїльську сторону в найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, підписаного 21 січня 2019.
Крім того, співрозмовники обговорили проекти в Україні, цікаві для ізраїльських інвесторів, зокрема перспективність участі ізраїльської сторони у будівництві міжнародного аеропорту в Черкасах і автодороги.
Нетаньяху запросив Зеленського відвідати держава Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.
Також Зеленський привітав Нетаньяху з вступом на посаду.
Про це в понеділок, 25 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
«Вітаю вас з призначенням на посаду прем'єр-міністра і завершенням формування уряду. Вражений вашим політичним майстерністю - історія формування уряду єдності є неймовірною », - зазначив президент України.
Сторони обговорили напрямки подальшої співпраці та домовилися об'єднати зусилля двох держав у боротьбі з пандемією COVID-19.
«Ізраїль - це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусів », - сказав Зеленський.
Нетаньяху зазначив, що ізраїльський уряд розгляне цей запит України, зазначивши дружніх відносинах двох держав.
Зеленський підкреслив, що Україна і Ізраїль завжди були і надалі залишаться надійними друзями і партнерами.
Він також зазначив, що в умовах пандемії коронавируса підтримка двосторонньої торгівлі має особливо важливе значення для обох країн. Він закликав ізраїльську сторону в найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, підписаного 21 січня 2019.
Крім того, співрозмовники обговорили проекти в Україні, цікаві для ізраїльських інвесторів, зокрема перспективність участі ізраїльської сторони у будівництві міжнародного аеропорту в Черкасах і автодороги.
Нетаньяху запросив Зеленського відвідати держава Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією.
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