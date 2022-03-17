13:57 21 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про розвідку», який Верховна Рада прийняла 17 вересня 2020 року. Підписання відбулося під час відвідування главою держави управління інформацією Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ої річниці створення розвідки ДПСУ.

«Сьогодні я підписую прийнятий Верховною Радою закон України «Про розвідку». Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка буде відповідати характеру і масштабним актуальним загрозам національній безпеці України», - сказав президент і підписав документ.

За його словами, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню і нейтралізації загроз і підвищить здатність розвідки добувати і забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

«Слід пам'ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників - основа для прийняття важливих державних рішень. Саме тому цей закон - не тільки нові можливості для розвідки, а й велика відповідальність для держави, яке вимагає значного посилення стратегічної і оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації», - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що всі завдання будуть виконані розвідкою на вищому рівні.