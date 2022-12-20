Володимир Зеленський підписав "євроінтеграційний" закон про КСУ

19:02 20 грудня Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №7662 про вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, незважаючи на критику експертів.



Згідно з картою законопроєкту на сайті Верховної Ради, 20 грудня його повернули з підписом від президента.



Нагадаємо, 13 грудня парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", але без виправлення кількості членів КГЕ, спрямованої на ефективність незалежного відбору суддів. Раніше експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, і просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після ухвалення закликали Зеленського ветувати його.



19 грудня Венеціанська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту №7662, рекомендувавши змінити його в тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи.



Наприкінці вказують, що до Консультативної групи експертів (КГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з переліку незалежних міжнародних експертів. Крім того, рішення КГЕ мають бути обов'язковими до виконання, тобто кандидат, який не пройшов перевірку, не може за жодних обставин бути призначеним суддею КСУ.



Ухвалений Верховною Радою законопроєкт поки що передбачає шість членів КГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а інші призначаються президентом, Верховною Радою та З'їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення прийняти неможливо. Громадські експерти зазначають, що 7 незалежний експерт дозволив би нівелювати політичний вплив на комісію.



Законопроєкт щодо КСУ - один із тих, від яких залежить подальший рух України до членства в ЄС.