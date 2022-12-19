Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів

17:01 19 грудня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн, що входять до Об'єднаних експедиційних сил.

"Зима зараз – це вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати якого вже навесні дозволять визначити відновлення нашої територіальної цілісності та гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не подолає кордон України, а отже Європи", - зазначив глава держави.



Зеленський попросив прем'єр-міністра Британії збільшити постачання систем ППО та допомогти прискорити відповідні рішення партнерів.



Також президент звернувся до прем'єра Норвегії.



"Вже надані нам Насамси суттєво посилили наш захист. Прошу вас збільшити постачання цих комплексів та ракет до них", - зазначив він.



У міністра оборони Нідерландів Зеленський попросив сучасну бронетехніку, насамперед танків.

"Прошу також продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка - необхідних снарядів, а також комплексів Гарпун та артилерійських систем", - заявив президент.



До прем'єр-міністра Швеції глава держави звернувся з проханням надати системи Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-98 та літаки Gripen.



Також Зеленський звернувся до президента Литви, віцепрем'єра Данії, президента Фінляндії.