Володимир Зеленський про двосторонній договір з Бразилією

19:02 04 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський налаштований на позитивний результат ділової зустрічі з президентом Бразилії Болонсару. Керівники країн мають намір підписати двосторонній договір про співпрацю. Про це стало відомо з президентського твіттера.



У повідомленні зазначається: