Володимир Зеленський про двосторонній договір з Бразилією
19:02 04 листопада Київ, Україна
Володимир Зеленський налаштований на позитивний результат ділової зустрічі з президентом Бразилії Болонсару. Керівники країн мають намір підписати двосторонній договір про співпрацю. Про це стало відомо з президентського твіттера.
У повідомленні зазначається:
"Схвалюю наміри президента Бразилії Болонсару щодо того, що наша майбутня зустріч повинна закінчитися підписанням двосторонніх документів. Україна радіє співпраці з Бразилією в сільському господарстві, ядерній енергетиці, космічній і військово-оборонній сферах."
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