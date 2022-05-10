Володимир Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА

16:43 08 грудня Київ, Україна

Указом президента головою Закарпатської обласної державної адміністрації став Анатолій Полосков, Зеленський вручив йому службове посвідчення в Офісі Президента і побажав новому керівнику результативної роботи на благо регіону.

Про це свідчить інформація на сайті глави держави, 7 грудня.



Наступним своїм указом №554/2020 року, також датованим 7 грудня, Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.



Хто такий Анатолій Полосков

Анатолій Полосков народився в 1968 році.



У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".



Пізніше працював у банківському секторі, а також займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.