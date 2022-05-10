Володимир Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА

Указом президента головою Закарпатської обласної державної адміністрації став Анатолій Полосков, Зеленський вручив йому службове посвідчення в Офісі Президента і побажав новому керівнику результативної роботи на благо регіону.
Про це свідчить інформація на сайті глави держави, 7 грудня.
Наступним своїм указом №554/2020 року, також датованим 7 грудня, Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.
Хто такий Анатолій Полосков
Анатолій Полосков народився в 1968 році.
У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".
Пізніше працював у банківському секторі, а також займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.
Наступним своїм указом №554/2020 року, також датованим 7 грудня, Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.
Хто такий Анатолій Полосков
Анатолій Полосков народився в 1968 році.
У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".
Пізніше працював у банківському секторі, а також займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.
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