Володимир Зеленський позбавив генеральських звань двох співробітників СБУ

Президент Володимир Зеленський вирішив позбавити генеральських звань двох вищих офіцерів Служби безпеки України, які порушили присягу.
Йдеться про наступних чиновників Служби безпеки, яких Зеленський позбавив звання генералів:
Йдеться про наступних чиновників Служби безпеки, яких Зеленський позбавив звання генералів:
- ексначальник головного управління внутрішньої безпеки Наумов Андрій Олегович,
- ексначальник управління СБУ у Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.
Зеленський назвав зазначених осіб "антигероями" і додав, що такі люди порушують присягу, дану Україні.
Він підкреслив, що вищих військових звань будуть позбавлені "всі військовослужбовці з вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушили військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності".
Зеленський заявив, що зараз йому не вистачає часу займатись усіма зрадниками України, але поступово він очищатиме силові структури.
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