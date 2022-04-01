Володимир Зеленський позбавив генеральських звань двох співробітників СБУ

08:38 01 квітня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський вирішив позбавити генеральських звань двох вищих офіцерів Служби безпеки України, які порушили присягу.



Йдеться про наступних чиновників Служби безпеки, яких Зеленський позбавив звання генералів:

ексначальник головного управління внутрішньої безпеки Наумов Андрій Олегович,

ексначальник управління СБУ у Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

Зеленський назвав зазначених осіб "антигероями" і додав, що такі люди порушують присягу, дану Україні.

Він підкреслив, що вищих військових звань будуть позбавлені "всі військовослужбовці з вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушили військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності".

"Випадковим генералам з нами не по дорозі далі", – сказав президент.

Зеленський заявив, що зараз йому не вистачає часу займатись усіма зрадниками України, але поступово він очищатиме силові структури.