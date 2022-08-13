Володимир Зеленський буде балотуватися на другий термін

На прес-конференції, присвяченій річниці президентства, Володимир Зеленський припустив можливість того, що він піде на другий термін, щоб встигнути закінчити всі розпочате.
"[Чи буду ще балотуватися?] Подумаю", - сказав Зеленський.
На думку глави держави, якщо у чинного президента рейтинг 10% або 15% на початку передвиборної кампанії, то він "не має права йти в президенти".
"Просто не має права. Тому що це означає одне: суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, як і говорив. Бачу, що робота складна, ніхто" спасибі "не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України - я зможу про це думати. Буду думати ", - зазначив президент.
Він вважає, що одного терміну, щоб реалізувати все обіцяне, не вистачить.
"Що стосується питання, чи встигну [все реалізувати за один президентський термін] ... Я обіцяв один список [реформ], але зараз, коли ми вже працюємо, цей список поповнюється. Тому і кажу: на весь список одного [президентського] терміну недостатньо" , - сказав президент.
Зеленський був обраний президентом 21 квітня 2019 року, вступив на посаду 20 травня. У другому турі виборів за Зеленського віддали голоси 73,22% виборців, за його суперника, п'ятого президента Петра Порошенка - 24,45%.
Під час передвиборної кампанії і після обрання президентом Зеленський говорив, що планує займати свою посаду один термін. "Я говорив, що йду на один термін. Я вже відчуваю, що у мене дуже мало часу", - сказав він у вересні 2019 року.
У травні 2020 року перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофимов не виключив, що Зеленський буде повторно балотуватися на пост президента. "Моя особиста думка: я не думаю, що [Зеленський обмежиться] п'ятирічним терміном. Я все-таки вважаю, що буде якесь продовження каденції ..." - сказав він.
Згідно з опитуванням, який 12-13 травня провела Соціологічна група "Рейтинг", якби президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, перемогу на них здобув би Зеленський. У першому турі його підтримало б 39,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з кандидатом, у другому - 74-75%.
Наступні вибори президента повинні відбутися в Україні в 2024 році. Конституція дозволяє одній особі займати посаду глави держави не більше двох п'ятирічних термінів поспіль.
"[Чи буду ще балотуватися?] Подумаю", - сказав Зеленський.
На думку глави держави, якщо у чинного президента рейтинг 10% або 15% на початку передвиборної кампанії, то він "не має права йти в президенти".
"Просто не має права. Тому що це означає одне: суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, як і говорив. Бачу, що робота складна, ніхто" спасибі "не скаже. Але якщо буде велика підтримка народу України - я зможу про це думати. Буду думати ", - зазначив президент.
Він вважає, що одного терміну, щоб реалізувати все обіцяне, не вистачить.
"Що стосується питання, чи встигну [все реалізувати за один президентський термін] ... Я обіцяв один список [реформ], але зараз, коли ми вже працюємо, цей список поповнюється. Тому і кажу: на весь список одного [президентського] терміну недостатньо" , - сказав президент.
Зеленський був обраний президентом 21 квітня 2019 року, вступив на посаду 20 травня. У другому турі виборів за Зеленського віддали голоси 73,22% виборців, за його суперника, п'ятого президента Петра Порошенка - 24,45%.
Під час передвиборної кампанії і після обрання президентом Зеленський говорив, що планує займати свою посаду один термін. "Я говорив, що йду на один термін. Я вже відчуваю, що у мене дуже мало часу", - сказав він у вересні 2019 року.
У травні 2020 року перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофимов не виключив, що Зеленський буде повторно балотуватися на пост президента. "Моя особиста думка: я не думаю, що [Зеленський обмежиться] п'ятирічним терміном. Я все-таки вважаю, що буде якесь продовження каденції ..." - сказав він.
Згідно з опитуванням, який 12-13 травня провела Соціологічна група "Рейтинг", якби президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, перемогу на них здобув би Зеленський. У першому турі його підтримало б 39,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з кандидатом, у другому - 74-75%.
Наступні вибори президента повинні відбутися в Україні в 2024 році. Конституція дозволяє одній особі займати посаду глави держави не більше двох п'ятирічних термінів поспіль.
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