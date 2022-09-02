Візова солідарність: країни Балтії не хочуть російських туристів

13:51 19 серпня Київ, Україна

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав європейські країни не лише припинити видачу туристичних багаторазових шенгенських віз росіянам, а й скасувати вже видані.

З такою пропозицією виступив Ландсбергіс на сторінках Politico.



Ландсбергіс нагадав, що з 10 березня його країна видає візи громадянам росії та білорусі лише з гуманітарних міркувань чи інших причин, що розцінюються як міжнародні зобов'язання. Однак, вважає він, цих заходів недостатньо: росіяни одержують візи в інших країнах Шенгенської зони і все одно їдуть до країн Балтії.

«Члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, здійснені щодо українців, а й фактично „запрошують“ російських туристів до Прибалтики. Але Естонія, Латвія та Литва не бажають приймати гостей з росії, які здебільшого є прихильниками путінської війни — принаймні до остаточної перемоги України», — вважає Ландсбергіс.

За його словами, пошук спільного рішення з цього питання може спричинити розкол між тими країнами Євросоюзу, які вже перестали видавати туристичні візи, та тими, хто продовжує це робити.