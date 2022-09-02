Візова солідарність: країни Балтії не хочуть російських туристів
13:51 19 серпня Київ, Україна
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав європейські країни не лише припинити видачу туристичних багаторазових шенгенських віз росіянам, а й скасувати вже видані.
З такою пропозицією виступив Ландсбергіс на сторінках Politico.
Ландсбергіс нагадав, що з 10 березня його країна видає візи громадянам росії та білорусі лише з гуманітарних міркувань чи інших причин, що розцінюються як міжнародні зобов'язання. Однак, вважає він, цих заходів недостатньо: росіяни одержують візи в інших країнах Шенгенської зони і все одно їдуть до країн Балтії.
«Члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, здійснені щодо українців, а й фактично „запрошують“ російських туристів до Прибалтики. Але Естонія, Латвія та Литва не бажають приймати гостей з росії, які здебільшого є прихильниками путінської війни — принаймні до остаточної перемоги України», — вважає Ландсбергіс.
За його словами, пошук спільного рішення з цього питання може спричинити розкол між тими країнами Євросоюзу, які вже перестали видавати туристичні візи, та тими, хто продовжує це робити.
«Значній кількості туристів все одно буде надано можливість насолоджуватися європейським стилем життя, який, на думку влади росії та білорусі, слід зневажати і навіть боротися з ним. Водночас ми маємо знайти спільне та ефективне рішення, щоб зробити заборону на видачу віз максимально ефективною», — вважає литовський міністр.
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