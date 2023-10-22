Візит путіна до Китаю став суцільним приниженням росії - Давидюк

Перебуваючи у Пекіні на форумі "Один пояс – один шлях", путін сподівався досягти певних домовленостей з Китаєм, але отримав лише нові розчарування. Китай не розглядає росію як свого рівноцінного партнера. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк.

У Головному управлінні розвідки сказали, що поїздка володимира путіна до Китаю може мати певні ризики для України. Водночас візит російського диктатора скоріше відзначився негативними моментами для росії.

Пропагандисти росії кричали про те, що у Сі Цзіньпіна по одну руку стояв лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, а по іншу - володимир путін. Але через два дні після форуму в Китаї Казахстан ввів нові санкції проти росії, заборонивши ввезення товарів, які можуть бути військового або подвійного призначення. Зокрема, йдеться навіть про дешеву побутову техніку, чіпи з якої вставляють у ракети.

Микола Давидюк про невдалу поїздку путіна до Китаю: дивіться відео.

Сі Цзіньпін не став очолювати "союз зла" - росії, Ірану та Північної Кореї. Зрозуміло, що Китай хоче вийти переможцем, а не бути на боці лузерів.

"Путін, очевидно, віз радянські технології Китаю в обмін на виробництво зброї, але тут є цікавий момент. Путін розуміє, що передавши цю зброю Китаю, він сам стає "голим" проти Пекіна. Саме тому він узяв із собою ядерну валізку", – зазначив Давидюк.

І хоча володимира путіна рідко можна було побачити з ядерною валізкою, він спеціально привіз її до Китаю, щоб хоч якось нагадати, що він ще має "козир у рукаві".

"Насправді, путін нікого не цікавив на цьому форумі, всіх цікавив Китай, який роздавав праворуч і ліворуч десятки мільярдів. Він забудовує своєю інфраструктурою пів світу, а росія просто зітхає і не знає, з Китаєм чи із Заходом, чи сама по собі”, – наголосив політолог.

Пекіну вигідно, щоб росія була слабкою, і війна з Україною цьому сприяє. Насамперед, це зручно тому, що Китай хоче відібрати у росії свої історичні території. Ізоляція росії вигідна і тому, що закуповувати енергоресурси там можна набагато дешевше.

А теза про "рівноправних партнерів" вже не витримує критики, адже тепер москва має місце одного із 23 друзів Пекіна.

Під час візиту до Пекіна володимир путін видав низку дивних заяв. Одна з них стосувалася передачі Україні американських ракет ATACMS, яка вже офіційно підтвердилася на той момент. Він заявив, що росія, нібито, має можливість відбивати атаки ATACMS, а тому таке рішення США нібито є помилкою.

Більше того, путін додав, щоб США забрали ці ракети і приїхали до росії "їсти млинці" та чаювати. Ймовірно, диктатор усвідомлює, які наслідки має передача Україні американських ракет, тому реагує дуже нервово.

Цікаво, що під час виступу володимира путіна на форумі "Один пояс – один шлях", низка європейських делегатів вийшла із зали. Вони відмовилися слухати диктатора. Серед європейців був і колишній прем'єр-міністр Франції Жан-П'єр Раффарен.