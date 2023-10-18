Візит путіна до Китаю несе для України певні ризики - ГУР

08:05 18 жовтня Київ, Україна

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони відстежує перебіг візиту президента росії володимира путіна до Китаю і оцінює всі можливі ризики.
 
Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
"Ризики це для нас, звичайно, певні несе, бо зрозуміло, що перш за все цікавить людину, схожу на путіна, у цій ситуації. Тому Україна не лише просто відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії", - зазначив речник.
Юсов уточнив, що всі вважають нинішню росію сировинним придатком, і якщо її політиків запрошують кудись, це так і розцінюють.
"Так, коли їх кудись запрошують — то насамперед ось так на них і дивляться, які б пафосні слова при цьому російський диктатор чи його поплічники не озвучували", — додав представник ГУР.
Що відомо про візит путіна до Китаю
Путін вранці 17 жовтня прибув до Пекіна для участі в міжнародному форумі "Один пояс - один шлях". У Китаї президент росії пробуде два дні.

Це друга подорож путіна за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за викрадення українських дітей.