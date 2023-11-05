Візит президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю під загрозою

Будь-яка поїздка офіційної особи передбачає забезпечення її безпеки, а це залежить від таємності заходу до потрібного моменту.. Тим більше важливо дотримуватися секретності у воєнний час.
Як повідомило видання The Times of Israel з посиланням на неназваного українського дипломата, поїздка президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю зараз під загрозою через витік інформації про його візит.
За його словами, Зеленський дійсно планував відвідати Ізраїль, проте витік інформації про його поїздку поставив її під загрозу.
Видання нагадує, що Зеленський та прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху не відвідували країни одна одної з початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України, хоч і зустрічалися нещодавно у Нью-Йорку.
Раніше посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час.
А 3 листопада ЗМІ повідомили про терміни можливого візиту Зеленського до Ізраїлю.
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