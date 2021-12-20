Візит уряду до Брюсселя: призначений ряд зустрічей і переговорів

Важливим пріоритетом для українського уряду є Євроінтеграція України. З метою провести ряд зустрічей, переговорів і підписати важливу для України угоду, в Брюссель на офіційну зустріч вирушили представники влади.
У Брюсселі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, глава Нацбанку Кирило Шевченко і міністр фінансів Сергій Марченко зустрінуться з віце-президентом Єврокомісії Францом Тіммерманс, на якій будуть обговорюватися питання впровадження Європейського зеленого курсу ( "New GreenDeal"), метою якого є досягнення кліматично нейтральною економіки, а також можливість приєднання України до платформи ЄС для вугільних регіонів в процесі трансформації з метою використання міжнародного досвіду у справедливій трансформації українських вугільних регіонів.
Крім того, запланована зустріч з віце-президентом Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, в ході якої передбачається підписання меморандум з Європейським Союзом про взаєморозуміння та отримання макрофінансової допомоги ЄС.
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