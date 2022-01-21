Візит Блінкена - це тверда американська підтримка на тлі російської агресії

18:55 05 травень Київ, Україна

Майбутній візит держсекретаря США Ентоні Блінкена і третьої особи в Держдепартаменті США Вікторії Нуланд є сильним політичним сигналом підтримки України під час агресії Росії.

Про це заявив посол України в США в 2010-2015 роках Олександр Моцик.

«Це сильний політичний сигнал, що в США підтримують Україну перед обличчям російської агресії, підтримують територіальну цілісність, суверенітет України, не визнають окупацію і спробу анексії Криму і виходять з того, що Росія повинна піти з Донбасу», - заявив він.

За словами дипломата, дуже важливо, що Блінкена супроводжує заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка займає третє місце в Державному департаменті.

«Вона дуже добре знає і Росію, і Україну, «по квадратному міліметру». Вона була однією з тих, хто дуже багато зробив для допомоги Україні в різних сферах, крім того, Нуланд - "яструб" в політиці щодо Росії», - додав він.

Крім того, Моцик наголосив на важливості того, що українська сторона передасть американській відповідні сигнали: «в першу чергу - сприяти тому, щоб РФ пішла від наших кордонів, особливо важливо, щоб зупинити «Північний потік-2» і щоб посилити санкції в інших сферах» .