Візит Блінкена - це тверда американська підтримка на тлі російської агресії

Майбутній візит держсекретаря США Ентоні Блінкена і третьої особи в Держдепартаменті США Вікторії Нуланд є сильним політичним сигналом підтримки України під час агресії Росії.
Про це заявив посол України в США в 2010-2015 роках Олександр Моцик.
За словами дипломата, дуже важливо, що Блінкена супроводжує заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка займає третє місце в Державному департаменті.
Крім того, Моцик наголосив на важливості того, що українська сторона передасть американській відповідні сигнали: «в першу чергу - сприяти тому, щоб РФ пішла від наших кордонів, особливо важливо, щоб зупинити «Північний потік-2» і щоб посилити санкції в інших сферах» .
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