Вітренко: для якнайшвидшого запуску ПП-2, Росія почала шантажувати Європу обсягами і ціною на газ

15:48 07 липня Київ, Україна

Поведінка Росії щодо обіцяного транзиту блакитного палива через територію України в європейські країни стає максимально передбачуваною. Не встиг запрацювати геополітичний проєкт Володимира Путіна під назвою «Північний потік - 2», як керівництво Кремля підняло ціни на газ для європейців і зменшило обсяги переданого через Україну газу.

Про це розповів глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на форумі "Україна 30" в середу, 7 липня.

"Це наочна демонстрація того, як Газпром використовує газ як геополітичну зброю, шантажуючи Європу і Німеччину. Питання полягає в тому, чому Європа дозволяє себе так шантажувати? Як на тлі цього наші німецькі партнери можуть продовжувати говорити, що Північний потік-2 - це чисто ринковий проєкт?", - упевнений Вітренко.

Своєю поведінкою Росія демонструє необхідність якнайшвидшого запуску «Північного потоку - 2», адже тільки тоді Європа зітхне з полегшенням і отримає стільки газу, скільки їй необхідно. І за тими цінами, які будуть влаштовувати обидві сторони.



На підтвердження своїх слів глава НАК Нафтогаз нагадав про те, що Газпром вже встиг відмовитися від запланованої раніше броні газу через територію нашої країни на майбутній 2022 рік.