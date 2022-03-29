Віталій Марків зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським

16:45 04 листопада Київ, Україна

У невимушеній бесіді президент висловив подяку за стійкість і силу духу, яку нацгвардієць проявив під час ув'язнення. Також Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я Марківа і його планами на найближче майбутнє.

Про зустріч повідомила пресслужба ОП.



"Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все - перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили", - сказав Володимир Зеленський.



"Спасибі, пане президенте. Ваша підтримка була для мене головним знаком - не тільки як для громадянина України, а й військовослужбовця, Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає. Для мене це було дуже важливо і приємно", - зазначив Віталій Марків.



Нацгвардієць розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілан. Віталій Марків додав, що в ув'язненні він багато писав і читав, особливо вивчав історію України.



"Кожен малюнок, кожен лист, який мені прислали, я зберіг і привіз з собою. Це рішення - перемога всієї команди, а перш за все - правди і справедливості", - зазначив Віталій Марків.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Віталій Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ, зараз йому варто пройти медичну реабілітацію та можна продовжити кар'єру військовослужбовця.



Президент також оцінив силу духу Віталія Марківа.



"У вас високі моральні якості, і я радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. Ви - приклад для багатьох", - підкреслив Володимир Зеленський.