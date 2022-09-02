Віталій Кім розповів про результати закриття Миколаєва

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Вибачаюсь за незручності, які були на вихідних, однак це того коштувало. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Спіймали п'ять осіб, які були у розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з одним гуртом, який тепер нам не завадить. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв” – Віталій Кім.