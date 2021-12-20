Відеосаміт: Байден пригрозив Росії через агресію проти України

Президент США Джо Байден під час віртуального саміту з главою РФ Володимиром Путіним увечері у вівторок, 7 грудня, висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників щодо стягування військ РФ до українських кордонів і попередив про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації.
Про це йдеться у заяві Білого дому за результатами переговорів.
Байден підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації, а також повернення до дипломатії. Окрім ситуації навколо України, лідери обговорили стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над проблемами, такими як Іран.
За результатами розмови президенти доручили своїм командам продовжити взаємодію. У Білому домі наголошують, що США робитимуть це у тісній координації з союзниками та партнерами.
Загалом розмова лідерів за допомогою відеозв'язку тривала більше двох годин. Пресслужба Кремля наразі не повідомляла про її результати.
Очікується, що тепер Байден зателефонує президентові України Володимиру Зеленському, щоб обговорити нарощування російських військ біля українських кордонів.
Нагадаємо, що напередодні переговорів із Путіним Байден проводив консультації з європейськими партнерами, щоб узгодити спільну позицію щодо можливих заходів у разі вторгнення РФ до України. РФ загрожує відключення від банківської платіжної системи SWIFT. Йшлося також про можливе накладення санкцій на найближче оточення Путіна, енергетичні компанії та банки. Крім того, потенційні обмеження можуть торкнутися російського держборгу та російських олігархів, зокрема, їхньої можливості подорожувати та доступу до банківських та кредитних систем США.
Також повідомлялося про можливий тиск Вашингтона на Німеччину з метою зупинення Північного потоку-2 у разі вторгнення РФ в Україну.
Останнім часом з'явилося багато повідомлень, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу цієї зими.
Тому директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, та спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС висловлювали стурбованість нарощуванням військ. У Москві ж звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.
Про це йдеться у заяві Білого дому за результатами переговорів.
Байден підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації, а також повернення до дипломатії. Окрім ситуації навколо України, лідери обговорили стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над проблемами, такими як Іран.
За результатами розмови президенти доручили своїм командам продовжити взаємодію. У Білому домі наголошують, що США робитимуть це у тісній координації з союзниками та партнерами.
Загалом розмова лідерів за допомогою відеозв'язку тривала більше двох годин. Пресслужба Кремля наразі не повідомляла про її результати.
Очікується, що тепер Байден зателефонує президентові України Володимиру Зеленському, щоб обговорити нарощування російських військ біля українських кордонів.
Нагадаємо, що напередодні переговорів із Путіним Байден проводив консультації з європейськими партнерами, щоб узгодити спільну позицію щодо можливих заходів у разі вторгнення РФ до України. РФ загрожує відключення від банківської платіжної системи SWIFT. Йшлося також про можливе накладення санкцій на найближче оточення Путіна, енергетичні компанії та банки. Крім того, потенційні обмеження можуть торкнутися російського держборгу та російських олігархів, зокрема, їхньої можливості подорожувати та доступу до банківських та кредитних систем США.
Також повідомлялося про можливий тиск Вашингтона на Німеччину з метою зупинення Північного потоку-2 у разі вторгнення РФ в Україну.
Останнім часом з'явилося багато повідомлень, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу цієї зими.
Тому директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, та спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС висловлювали стурбованість нарощуванням військ. У Москві ж звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.
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