Відеоконференція в Офісі Президента: зустріч із ключовими союзниками України

19:03 04 жовтня Київ, Україна

В Офісі Президента України відбулася важлива координаційна нарада, організована у форматі відеоконференції з ключовими союзниками країни, які є членами коаліції винищувачів.



Про це було оголошено у середу, 4 жовтня, через прес-службу Офісу Президента.



Від української сторони у нараді взяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступник міністра оборони Наталія Калмикова та радник керівника Офісу Президента Олександр Козенко.



На зустрічі були представлені актуальні потреби України, а також оновлена інформація щодо підготовки та навчання пілотів та технічного персоналу.



Основною темою обговорення стали терміни та плани реалізації угод, укладених у рамках коаліції винищувачів. Зокрема, йшлося про завершення робіт з підготовки відповідної інфраструктури, часу навчання льотчиків та персоналу, а також постачання винищувальних літаків в Україну.



Крім того, на нараді було затверджено наступні кроки, необхідні для узгодженої діяльності коаліції винищувачів. Було також домовлено про проведення наступної координаційної наради найближчим часом для подальшої роботи над питаннями важливими для національної безпеки України.