Відео про 653 фури гумдопомоги, вкрадені окупантами у Львові, є фейком - Верещук

18:55 21 серпня Київ, Україна





Про це вона написала у Телеграмі. Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що відеоролик, у якому вона нібито говорить про те, що росіяни у Львові вкрали 653 фури з гуманітарною допомогою, є фейком . Вона закликала українців не поширювати цей фейк та не допомагати ворогові в інформаційній війні.Про це вона написала у Телеграмі.

"Я нормально ставлюся до критики на свою адресу. Це ок, а іноді навіть корисно. Але коли певні вкидання мають ознаки диверсійної роботи в інформполі, має про це сказати. Днями з'явилися ролики, де якісь тітки та дядьки, посилаючись на мене, говорять про аж 653 фури гуманітарки, які вкрали росіяни у Львові. Очевидно, що це повна маячня. Але цікаво інше: це ворожа склейка", - написала Верещук у своєму Telegram-каналі.

За словами Верещук, хтось узяв фрагмент відео, знятого в березні 2022 року, на якому вона говорить про те, що росіяни пограбували гуманітарний вантаж, який тоді йшов до Мелітополя. Потім взяли повідомлення Держмитслужби про 653 випадки неотримання гуманітарної допомоги адресатами. Додали до цього інформацію про 653 фури з гумдопомогою, а також повідомлення про зловживання з гуманітаркою на Львівщині.

"Поєднали все це в коктейль, що, мовляв, я кажу, що у Львові окупанти вкрали 653 фури з гуманітаркою; поставили все це на свої пабліки та почали розганяти. Від росіян такі речі – це нормально. Бо в нас із ними війна. Але мене дивують деякі наші "діячі", які чомусь почали активно розповсюджувати російську склейку. Можливо, СБУ варто поцікавитись, навіщо вони це роблять", - наголосила віцепрем'єр.

Верещук закликала співгромадян не допомагати ворогові в інформаційній сфері.