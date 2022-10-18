Російські теракти націлені на українську енергетичну інфраструктуру



Про це повідомив у вівторок, 18 жовтня, Володимир Зеленський.

"Інший вид російських терактів націлений на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Місця для переговорів із путінським режимом не залишилося", - написав президент у Twitter.