Російські теракти націлені на українську енергетичну інфраструктуру
12:45 18 жовтня Київ, Україна
Росіяни знищили 30% електростанцій України з 10 жовтня внаслідок ракетних ударів.
Про це повідомив у вівторок, 18 жовтня, Володимир Зеленський.
"Інший вид російських терактів націлений на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Місця для переговорів із путінським режимом не залишилося", - написав президент у Twitter.
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