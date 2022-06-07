Віце-прем'єр Польщі незабаром залишить посаду

13:35 07 червня Київ, Україна

Лідер партії влади Польщі "Право та справедливість" (PiS) Ярослав Качинський незабаром залишить уряд та посаду віце-прем'єра.

Про це повідомив речник уряду Міхал Дворчик, пише TVN 24.



Палац анонсував відставку Качинського з уряду в ефірі Радіо ZET у понеділок. Його запитали, чи піде глава PiS з уряду і коли, на що спікер заявив, що незабаром це станеться.

"Все говорить про те, що цей момент наближається. Звичайно, я не знаю точної дати", - сказав він.

Качинський, який був прем'єр-міністром у 2006-2007 роках та братом-близнюком загиблого президента Леха Качинського, обійняв посаду віце-прем'єра в уряді Матеуша Моравецького у 2020 році.



Його входження до уряду розглядалося як спосіб полегшити прийняття рішень та запобігти конфліктам між різними фракціями в уряді.



Дворчик сказав, що як голова урядового комітету національної безпеки і оборони Качинський зіграв важливу роль в останні місяці, маючи на увазі минулорічна криза мігрантів на кордоні з Білоруссю та війну в Україні.



Він додав, що шкодує, що наслідком відставки Качинського "буде певна прогалина у цих областях".



Качинський повідомляв, що піде з уряду, ще минулого року. Тоді він наголошував, що це рішення було продиктовано необхідністю посилення контролю за партією.



За його словами, через посаду віце-прем'єра у штабі партії він з'являється лише раз на тиждень, і цього замало.



На питання про політичну пенсію він відповідав, що йому 72 роки, тож перспектива "є, але коли це станеться, Бог знає".



Щонайменше до 2025 року Качинський залишатиметься головою партії PiS.