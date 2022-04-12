Весняного призову до армії-2022 не буде

07:32 12 квітня Київ, Україна

В Україні не проводитиметься весняний призов на термінову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.
 
Про це повідомили у Офісі президента.

11 квітня Володимир Зеленський підписав Указ, яким скасовується весняний призов та демобілізація раніше покликаних військовослужбовців термінової служби.
 
Рішення було прийнято у зв'язку з військовою агресією Росії та з метою забезпечення оборони держави та загальної мобілізації.