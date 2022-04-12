Весняного призову до армії-2022 не буде

В Україні не проводитиметься весняний призов на термінову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.
Про це повідомили у Офісі президента.
11 квітня Володимир Зеленський підписав Указ, яким скасовується весняний призов та демобілізація раніше покликаних військовослужбовців термінової служби.
11 квітня Володимир Зеленський підписав Указ, яким скасовується весняний призов та демобілізація раніше покликаних військовослужбовців термінової служби.
Рішення було прийнято у зв'язку з військовою агресією Росії та з метою забезпечення оборони держави та загальної мобілізації.
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