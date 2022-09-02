Імовірність ядерного конфлікту стала максимально високою – Антоніу Гутерріш

20:37 22 серпня Київ, Україна

Перспектива ядерного конфлікту, раніше немислима, тепер повернулася в сферу можливого. Ядерні держави, щоб уникнути непоправного розвитку подій, повинні зобов'язатися за жодних обставин не застосовувати цю зброю першими.

Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН, коментуючи свій візит до України, Туреччини та Молдови.

«Я знову звертаюся до всіх держав-учасниць із закликом продемонструвати гнучкість та готовність йти на компроміс на всіх переговорах. Країни, які мають ядерну зброю, повинні взяти на себе зобов'язання не застосовувати першими цю зброю. […] Нам потрібно, щоб усі держави підтвердили свою прихильність до миру, вільного від ядерної зброї, і не пошкодували зусиль, щоб сісти за стіл переговорів, щоб раз і назавжди послабити напруженість і покласти край перегонам ядерних озброєнь», — вимагає генсек ООН.

На початку серпня Гутерріш вже заявляв, що світ стоїть за крок від ядерного знищення, виступаючи в Нью-Йорку на зустрічі країн, які підписали договір про нерозповсюдження.

«Поки нам дуже щастило. Але успіх — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруги, яка переростає в ядерний конфлікт», — сказав він.

Про здатність росії піти на «горизонтальну ескалацію» конфлікту в Україні та зважитися на удар по європейських членах НАТО, зокрема, із застосуванням ядерної зброї, повідомляли аналітики Rand Corporation — американського дослідницького центру, який виконує замовлення уряду США та Пентагону.



На думку Rand, спонукати кремль на відчайдушний крок може ідея про те, що пряме військове втручання НАТО у війну в Україні неминуче, як і подальший конфлікт із усім блоком. У цьому випадку російське керівництво може наважитися першим завдати удару по країнах альянсу.

При цьому арсенал неядерних ракет великої дальності у російської армії суттєво скоротився в ході війни, а з ним і можливості конвенційного удару по НАТО.