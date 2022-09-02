Імовірність ядерного конфлікту стала максимально високою – Антоніу Гутерріш

Перспектива ядерного конфлікту, раніше немислима, тепер повернулася в сферу можливого. Ядерні держави, щоб уникнути непоправного розвитку подій, повинні зобов'язатися за жодних обставин не застосовувати цю зброю першими.
Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН, коментуючи свій візит до України, Туреччини та Молдови.
На початку серпня Гутерріш вже заявляв, що світ стоїть за крок від ядерного знищення, виступаючи в Нью-Йорку на зустрічі країн, які підписали договір про нерозповсюдження.
Про здатність росії піти на «горизонтальну ескалацію» конфлікту в Україні та зважитися на удар по європейських членах НАТО, зокрема, із застосуванням ядерної зброї, повідомляли аналітики Rand Corporation — американського дослідницького центру, який виконує замовлення уряду США та Пентагону.
На думку Rand, спонукати кремль на відчайдушний крок може ідея про те, що пряме військове втручання НАТО у війну в Україні неминуче, як і подальший конфлікт із усім блоком. У цьому випадку російське керівництво може наважитися першим завдати удару по країнах альянсу.
При цьому арсенал неядерних ракет великої дальності у російської армії суттєво скоротився в ході війни, а з ним і можливості конвенційного удару по НАТО.
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