Імовірність масштабного конфлікту між великими державами зростає - голова Генштабу США

08:39 04 травня Київ, Україна

Вторгнення росії в Україну загрожує спричинити «найбільшу загрозу миру та безпеці Європи і, можливо, всього світу». Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Російське вторгнення в Україну загрожує підірвати не тільки європейський мир і стабільність, а й глобальний мир і стабільність, за захист яких так завзято боролися мої батьки та покоління американців", - сказав Міллі.

За словами генерала, США перебувають «в історичній геостратегічній точці», коли американські збройні сили мають «підтримувати бойову готовність та модернізуватися для майбутнього» одночасно.

"Якщо ми цього не зробимо, то ризикуємо безпекою майбутніх поколінь", - додав Міллі, виступаючи на слуханнях підкомітету Сенату з асигнувань оборонного бюджету. На його думку, потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами зростає.

Росія навряд чи припинить бойові дії в Україні до кінця року, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Радник національної безпеки США Джейк Салліван припустив, що бойові дії в Україні, ймовірно, будуть «затяжними» і затягнуться на «місяці або навіть довше». Деякі члени Конгресу та їхні помічники вже починають порівнювати конфлікт із Корейською війною, яка тривала три роки.